Serie C femminile, il Portogruaro pareggia a Sesto Fiorentino

RINASCITA DOCCIA - PORTOGRUARO 2-2

Rinascita Doccia: Mazzanti, Metti, Nigro, Innocenti, Sabatino, Battistini (9’ st Brezuica), Mancin, Papi (44’ st Brunetti), Xhemaj, Campi, Del Giudice (46’ st Fedele). Allenatore: Bellucci.

Portogruaro: Fontana, V. Gava, Desiati, Bigaran, Di Lenardo, C. Gava, Raicovi, Durigon (31’ st Giorni), Tollardo (37’ st Vignandel), Gashi, Furlanis.

Reti: 32’ st Del Giudice, 16’ st Gashi, 41’ Furlanis, 48’ Sabatino.

Pareggio dal retrogusto amaro per il Portogruaro, il quale pareggia 2-2 a Sesto Fiorentino. Le rosagranata vanno sotto nel primo tempo, recuperano con Gashi e vanno avanti con Furlanis, prima del definitivo pareggio di Sabatino.

Il Rinascita Doccia parte subito forte: al 7’ Campi per Del Giudice, grande intervento di Fontana. Un minuto dopo invece traversa piena colpita di testa da Papi, quindi salvataggio di Gashi sulla mischia successiva. Si vede il Portogruaro al 9’ con Raicovi che trova spazio sulla sinistra, tiro dai 10 metri di poco fuori. Ancora Raicovi pericolosa all’11’ ma il suo tirocross viene bloccato da Mazzanti. Vantaggio locale dopo la mezzora: punizione da oltre 30 metri, Del Giudice si inserisce tra la linea difensiva e Fontana, incornando in rete da due passi. La risposta del Porto è un tiro di Durigon da 30 metri parato in due tempi da Mazzanti. Al 16’ della ripresa il Portogruaro pareggia: cross di Furlanis dalla bandierina e tuffo di testa vincente di Gashi. Col passare dei minuti la partita si adagia, fino allo scoppiettante finale. Al 41’ infatti il Portogruaro va avanti: Furlanis triangola di tacco con Gashi che la lancia nello spazio, la prima si fa metà campo palla al piede e insacca con forza in diagonale. La vittoria sfuma però al al 48’: sciabola disperata in area piccola, Sabatino si inserisce e tocca quanto basta per infilare Fontana.