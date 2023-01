Serie C femminile, il punto sulle tre veneziane

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Tre risultati diversi per le squadre veneziane impegnato nel campionato di Serie C femminile.

Tutto facile per il Venezia che a Sesto Fioretino dilaga sul Rinascita Doccia, battuto con un larghissimo 7-1. Le lagunari vanno dopo mezzora avanti già di tre reti con le segnatura di Zuanti (doppietta e Bonnin. Al 37' acccorciano le locali con Campo ma Bonnin al 47' chiude la prima frazione sul 4-1. Nel secondo tempo ancora la calciatrice spagnola, Cacciamali e Zuanti rendono il passivo più largo.

A Marcon invece il Venezia 1985 non sfonda e pareggia a reti bianche con Orvieto. Giornata sfortuna per le padrone di casa che hanno colpito due volte la traversa con Tosatto.

Brutto stop invece per il Portogruaro che perde di misura lo scontro salvezza con il C.S. Lebowski. A Cinto Caomaggiore le rosagranata pagano la rete incassata da Corsiani sul finire della prima frazione. Il Porto resta così in 12^ posizione, in piena zona playout.