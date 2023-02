Serie C femminile, il punto sulle veneziane

Nella giornata del campionato di Serie C femminile tra le nostre tre squadre l'unica a uscire vittoriosa è il Venezia Calcio 1985: le oronere travolgono con un larghissimo 7-0 la cenerentola Sambenedettese, portandosi così a +8 sulla zona playout. A segno Tosatto, Fusetti, Tasso, Conventi, Gastaldin, Roncato e Centasso.

Sul campo della capolista Bologna cade invece il Venezia, battuto 3-1 dalla rossoblu di casa. Vantaggio felsineo con Gelmetti, pareggia Cacciamali ma nel finale arrivano le reti ancora di Gelmetti e Antolini. Le lagunari restano ferme a 35 punti in quarta posizione.

Infine ancora un pareggio per il Portogruaro che a Concordia Sagittaria, stadio il Fiorin a causa dell'indisponibilità del Mecchia per la contemporanea partita della squadra maschile, fa 0-0 con il Padova. Contro le biancoscudate, avanti di ben 15 punti in classifica, le rosagranata riescono a tenere la porta inviolata e possano anche ringraziare la dea bendata in quanto Padova ha preso ben 3 legni. Un punto che alla fine cambia di pochissimo la classifica.