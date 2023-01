Serie C femminile, il quadro delle nostre formazioni

Una vittoria e due sconfitte per le nostre tre squadre impegnate nel campionato nazionale di Serie C femminile.

A Monfalcone il Venezia si impone sulla Triestina con un tennistico 6-1: tutto facile per le arancioneroverdi che vanno a segno con Bonnin (doppietta), Zuanti, Cacciamali, Barro e Lamti.

Il Venezia Calcio 1985 a Marcon viene invece battuto con un netto 3-0 dal Lumezzane, un match già alla vigilia difficile per la squadra di mister Murru che affrontava la terza forza della classe. Sul campo però le padrone giocano bene per tutto il primo tempo ma non concretizzano, subendo allo scadere lo 1 a 0. Nella ripresa esce la maggior forza delle bresciane che con altri due gol legittimano la vittoria. Cade come detto anche il Portogruaro che perde 1-0 con Riccione, secondo risultato di fila con il medesimo punteggio per le rosagranata che restano così impantanate nei bassifondi della classifica.

Domenica prossima il campionato resterà fermo per far spazio alla Coppa Italia.