Serie C femminile, il Venezia batte 3-0 il Padova nel derby

PADOVA - VENEZIA 0-3

Marcatori: Cacciamali 54', Da Canal 56', Cacciamali 67'

Venezia: Pinel, Risina (Salvi 80'), Lamti (D'Avino 86'), Zuanti, Airola, Barro, Quaglio, Tomasi, Govetto (Shirazi 59'), Cacciamali (Grossi 78'), Da Canal (Mattiello 71'). A disposizione: Limardi, Verdaguer S., Carleschi, Mantoani. Allenatore: Bertoldi.

Padova: Polonio, Servetto (Callegaro 80'), Dal Fra (Zoppi 71'), Carli, Rizzioli, Balestro, Spagnolo (Costantini 63'), Baroldi (Fabbruccio 46'), Spinelli, Lovato, Mele (Michelon 57'). A disposizione: Rolfini, Pasquali, Biasiolo, Ranzato. Allenatore: Montresor.

Continua la serie di risultati utili delle lagunari, che superano il Padova 0-3 nella Giornata 27 del campionato di Serie C Femminile, conquistando la loro terza vittoria consecutiva senza subire gol. Primo tempo che ha visto le arancioneroverdi costruire e manovrare al meglio sin dai primi minuti, faticando però a trovare la porta. Al 12’ si rendono pericolose le avversarie a seguito di un controllo sbagliato fuori area, ma Alice Pinel blocca senza problemi, e rispondono Nicole Da Canal e Isabel Cacciamali, senza successo, con la numero 18 che vede annullarsi una rete per fuorigioco. Continuano le occasioni per entrambe le formazioni, con il tentativo parato di Da Canal e un rasoterra delle padovane finito di poco fuori, ma termina a reti inviolate la prima frazione di gioco. La ripresa vede il Venezia ottenere il vantaggio al 54’ sugli sviluppi di un calcio piazzato; dalla trequarti, Chirine Lamti pennella in area per Chiara Barro, il cui colpo di testa finisce sul secondo palo, ma si fa trovare pronta Cacciamali sulla ribattuta, ribadendo in porta per il gol del 0-1. A soli due minuti di distanza, Da Canal sigla il raddoppio lagunare con uno stupendo calcio al volo su cross in area del capitano Giulia Risina, e le ospiti continuano a dominare mettendo in rete al 67’ lo 0-3 firmato Cacciamali, grazie ad un altro preciso pallonetto servito da Risina a scavalcare la difesa avversaria e trovare la compagna in area. Le arancioneroverdi si preparano ora per la prossima sfida che le vedrà impegnate nella gara casalinga contro il Villorba domenica 14 maggio alle ore 15:30.