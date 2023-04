Serie C femminile, il Venezia cala il poker

Venezia - Orvieto 4-0

Marcatori: Risina 2', Cacciamali 9', Bonnín 82', Zuanti 92'

Venezia: Limardi, Lyberg, Risina, Lamti, Zuanti, D'Avino (Mattiello 49'), Airola (Carleschi 77'), Cacciamali (Fassin 77'), Barro, Sclavo (Quaglio 49'), Bonnín (Tiozzo 83'). Allenatore: Marino.

Orvieto: Brandsma, Romero, Romano, Ferretti, Paolorossi, Venia (Nenna 77'), Rossi (Di Bella Di Santa 46'), Libera (Campanelli 46'), Quattrone (Goretti 68'), Antonelli, Minutello. Allenatore: Pettinelli.

Il Venezia cala il poker contro l’Orvieto al Centro Sportivo Taliercio, con le lagunari che si impongono 4-0 sulle umbre nella Giornata 23 del Campionato di Serie C Femminile 2022/23. Arancioneroverdi subito a segno con il capitano Giulia Risina, che appena due minuti dal fischio d’inizio calcia a fil di palo dal limite dell’area, mettendo in rete il gol del vantaggio. Non tarda ad arrivare il raddoppio di Isabel Cacciamali, con la numero 18 che appena qualche minuto dopo controlla alla perfezione e calcia al volo spiazzando il portiere orvietano. Nel corso della gara le padrone di casa continuano a generare occasioni che tuttavia non si materializzano fino all’82’ grazie all’asse Alice Zuanti-Yolanda Bonnín, quando l’attaccante veneziana entra in area dalla sinistra e trova la spagnola pronta a spedire in rete il gol del 3-0. Nel recupero, Chirine Lamti recupera palla al limite e serve Zuanti, questa volta a segno per il poker a porta vuota. Il prossimo appuntamento di campionato vedrà le lagunari ancora una volta tra le mura amiche per affrontare il Lumezzane, da cui si portano a sei lunghezze di distanza in classifica.