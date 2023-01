Serie C femminile, il Venezia dilaga con la Triestina

Triestina 1-6 Venezia



Marcatori: Lamti 29’, Bonnín 42’, Cacciamali 56’, Bonnín 58’, Zuanti 64’, Alberti 77’, Barro 84’

Triestina: Storchi, Usenich, Alberti, Paoletti (De Donatis 64’), Zanetti, Tortolo (Tikic 77’), Zuliani (Blasutto 85’), Gallo, Desinano (Nemaz 46’), Sandrin, Padulano (Olivo 71’) A disposizione: Malaroda, Peressotti, Bortolin Allenatore: Melissano.

Venezia: Pinel, Risina (Salvi 66’), Lamti (Mattiello 80’), Zuanti, D’Avino (Fassin 46’), Airola, Cacciamali, Barro, Quaglio, Tomasi (Carleschi 56’), Bonnín R. (Govetto 66’) A disposizione: Limardi, Verdaguer S. Allenatore: Marino.

Si apre il girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile con la quarta vittoria consecutiva per il Venezia FC, che tiene il passo con l'alta classifica e in trasferta conquista l'ennesimo risultato positivo, superando la Triestina per 1-6. Sin dai primi minuti del match le ospiti si rendono pericolose e cercano la rete del vantaggio creando numerose occasioni che non riescono però a capitalizzare, con Alessia Storchi che non si fa sorprendere né da Alice Zuanti, né da Yolanda Bonnín. Al 28’, le giuliane si guadagnano un calcio di rigore su fallo di Beatrice Airola, ma Alice Pinel è brava a ipnotizzare la numero 10 avversaria dal dischetto. Solo due minuti dopo, Bonnín riceve palla sulla trequarti e dipinge con il mancino una palla perfetta in area per Chirine Lamti, che controlla e mette a segno il gol dello 0-1. Dopo un mancato penalty in favore delle ospiti, Giulia Risina è atterrata in area di rigore, e questa volta Bonnín trasforma dal dischetto raddoppiando il vantaggio veneziano prima del concludersi della prima frazione di gioco. Continua il dominio arancioneroverde nel secondo tempo, con Isabel Cacciamali che va a segno su assist di Bonnín al 56’, e viceversa al 58’. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un fallo laterale, Cacciamali recupera palla, crossa sulla linea di fondo campo e calcia di sinistro sul secondo palo, dove arriva in corsa Zuanti, che con un favoloso calcio al volo insacca il quinto gol lagunare. In una gara dal finale ormai già scritto, le padrone di casa trovano la loro prima rete al 77’, ma è Barro a sferrare il colpo finale con il suo gol di testa, che all'84' porta il risultato sull’1-6. Ora alla quarta posizione in classifica, le lagunari hanno segnato nelle ultime 10 partite un totale di 43 gol, contro i 9 subiti, distribuiti nella striscia positiva che le ha viste conquistare ben 7 vittorie e 3 pareggi. Il campionato lascerà spazio la prossima settimana al match di Coppa Italia, che vedrà il Venezia impegnato nella trasferta a Vicenza.