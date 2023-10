Serie C femminile, il Venezia FC vince il derby con il Venezia 1985

VENEZIA FC- VENEZIA 1985



Marcatrici: 33’ Gismann



VENEZIA FC: Pinel; Airola; Gismann, Costantini, Quaglio, Doneda, Penzo, Tasso (12’ st Canciello), Cortesi (31’ st Govetto), Zuanti (46’ st Grossi), Tiozzo. Allenatore: Tatiana Zorri.



VENEZIA 1985: Paccagnella; Gastaldin, Malvestio, Bortolato, Tosatto, Dalla Santa, Longato, Scaroni (38’ st Boschiero), Vivian, Pivetta, Centasso. Allenatore: Giancarlo Murru.

La sesta giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare il Venezia 1985 al centro sportivo Ca’ Venezia di Mestre. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto una vittoria di prestigio nel derby veneziano.



Partenza in salita per le padrone di casa, al nono minuto viene concesso infatti un rigore al Venezia 1985 per un fallo commesso da Airola su Dalla Santa, la quale però spreca l’occasione calciando fuori dalla porta difesa da Pinel. Le ospiti si rendono ancora pericolose e vanno vicino al vantaggio al minuto 22, con un colpo di testa da buona posizione di Gastaldin che termina però a lato. La squadra che riesce a passare in testa per prima è quella di casa: le leonesse arancioneroverdi trovano il gol del vantaggio poco dopo la mezzora grazie ad un’incornata perentoria di Gissmann, arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Doneda. Il Venezia 1985 non molla e comunque tenta di mettere in apprensione Pinel senza però riuscirci. Negli ultimi minuti della prima frazione di gara le arancioneroverdi hanno una serie di occasioni in ripetizione in area avversaria tra le quali una conclusione di Zuanti sul secondo palo, parata miracolosamente da Paccagnella.



Nel secondo tempo le leonesse arancioneroverdi provano a trovare il gol del raddoppio, il primo squillo arriva al 12’ con un tiro dalla distanza di Doneda parato da Paccagnella in due tempi. Un minuto più tardi c’è anche spazio per l’esordio in prima squadra della classe 2005 Canciello che prende il posto di Tiozzo. Doneda ci riprova con un altro tiro velenoso dalla distanza ma anche questa volta Paccagnella riesce a non farsi sorprendere così come su un’altra occasione di Zuanti qualche minuto più tardi. Nel corso della seconda frazione di gara, il portiere avversario si rende protagonista di diversi interventi decisivi che non permettono alle padrone di casa di raddoppiare. Zuanti e Tasso conducono l’assedio nei restanti minuti del secondo tempo andando in molte occasioni vicino al gol senza però riuscirci. C’è spazio per un ultimo tentativo al 42’ con un’azione manovrata di Tasso (ex giocatrice del Venezia 1985), Canciello e Zuanti che tenta la conclusione ma non riesce a centrare lo specchio. Dopo 3 minuti di recupero il Venezia FC può finalmente esultare per la vittoria nel derby contro il Venezia 1985 e per un terzo posto in classifica da imbattute a soli quattro punti dalla capolista Merano.



Al termine della partita l’allenatrice del Venezia FC Femminile Tatiana Zorri ha così commentato:

“E’ stata una grande partita, sono molto contenta delle ragazze che sono scese in campo e anche di quelle rimaste fuori. I derby non si giocano si vincono e noi l’abbiamo fatto a testa alta, non posso che fare i complimenti alla mia squadra perché ha dato tutto quello che aveva e ha fatto vedere in campo il lavoro svolto durante la settimana. Dobbiamo continuare così e pensare già a domenica prossima.”