Serie C femminile Il Venezia FC vince il derby di Coppa Italia ai rigori

VENEZIA 1985 - VENEZIA FC 3-4 DCR



Marcatrici: 13’ Roncato, 38 Willis



Venezia 1985: Paccagnella; Malvestio, Bortolato, Longato (2’ st Tosatto), Roncato (4’ st Amidei), Favaro (19’ st Baldan), Fusetti, Vivian, Ruggiero, Pivetta, Conventi (46’ st Nicoletto). Allenatore: Giancarlo Murru



Venezia FC: Palmiero; Tasso (31’ st Govetto), Gismann, Penzo, D’Avino (12’ st Doneda), Airola. Furlanis, Quaglio, Diedue’, Cortesi (38’ Mantoani), Willis. Allenatore: Tatiana Zorri.

Gli ottavi di Coppa Italia si concludono con la vittoria delle leonesse arancioneroverdi ai calci di rigore, decisive due parate di Palmiero. Dopo 21’ le padrone di casa passano in vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale, grazie al gol di Roncato che anticipa Palmiero. Le ospiti si fanno vive al 34’ con un’azione personale di Tasso al limite dell’area, dribbla due avversarie e lascia partire un tiro potente che viene deviato in corner. Al 38’ Cortesi calcia una punizione perfettamente tagliata da centro campo verso l’area avversaria per la stupenda incornata di Willis che sigla il gol del 1-1 sul secondo palo. Occasionissima per il vantaggio delle leonesse qualche minuto dopo, Gissman non riesce però a trovare la via del gol per poco. La seconda frazione si contraddistingue per due azioni pericolose delle leonesse arancioneroverdi entrambe concluse da Willis che però non riescono a trovare il secondo gol. Si chiudono 90’ combattuti e spesso frammentati con il Venezia FC che macina gioco ma non riesce a passare in vantaggio. Si va così ai calci di rigore: si presentano sul dischetto e realizzano Penzo, Doneda, Willis ma la vittoria arriva grazie ai due rigori parati da Palmiero che fissano il risultato finale sul 3-4.