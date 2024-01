Serie C femminile, il Venezia pareggia con Meran

VENEZIA - MERAN WOMEN 1-1



Reti: 47’ Vaccari; 61’ Penzo



Venezia : Palmiero; Gismann, Dieudé, Airola, D’Avino, Quaglio, Cortesi (30’ st Doneda), Penzo, Furlanis (6’ st Tasso), Willis, Zuanti. A disposizione: Gangi; Grossi, Mattiello, Squizzato, Canciello, Poli, Govetto. Allenatore: Tatiana Zorri



Meran Women: Caser; Margesin, Settecasi (22’ st Zipperle), Kiem, Reiner, Tschoell, Vaccari, Nischler, Peer, Gallea, Massa (46’ st Turrini). A disposizione: Valenti; Pomella, Pircher, Redza. Allenatore: Marco Valline

La quindicesima giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare in casa il Meran Women. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto un pareggio al termine di una partita ben giocata. La sfida tra Venezia e Meran parte a ritmi elevati con le leonesse arancioneroverdi che attaccano senza remore. Al 17’ le padrone di casa recuperano palla a centrocampo con Cortesi che serve Furlanis la quale decide di provare una conclusione dalla distanza che viene parata. Al minuto 28, Furlanis non riesce ad intercettare un cross insidioso in area da parte della sua compagna Zuanti anche a causa dell’anticipo della difesa del Meran, brava a non farsi sorprendere e a respingere l’azione offensiva del Venezia. Le lagunari macinano gioco e sembrano controllare il ritmo della partita. Al 36’ si rendono ancora pericolose ma la palla vagante al centro dell’area non riesce ad essere spinta in porta.



Il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio delle ospiti: sugli sviluppi di un corner la giocatrice del Meran Women Flavia Vaccari riesce a spedire la palla in porta a seguito di una mischia furibonda in area di rigore. Al 16’ la reazione delle padrone di casa: cross di Tasso dalla destra per Willis che colpisce il pallone di testa, il portiere avversario riesce a respingere inizialmente il pallone sul quale però piomba Penzo che sigla così il meritato 1-1. Le ragazze di coach Tatiana Zorri non mollano e cercano la vittoria in più occasioni: al 25’ tramite un’azione personale di Tasso che prova a rendersi pericolosa ma non riesce a finalizzare. Negli ultimi minuti ci prova Penzo dal limite ma il portiere riesce a salvare il risultato. Termina in pareggio una gara molto combattuta nella quale le Leonesse sono riuscite a dominare dal punto di vista del gioco e avrebbero meritato qualcosa in più. La partita ha visto la partecipazione di un folto pubblico tra cui il Presidente Duncan Niederauer e Iván Cordoba.