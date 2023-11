Serie C femminile, il Venezia regola 2-0 l'Accademia Spal

La dodicesima giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare L’Accademia SPAL al centro sportivo Ca’ Venezia di Mestre. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto una vittoria per 2-0.



Dopo 5 minuti si rendono subito pericolose le leonesse dagli sviluppi di un corner con Furlanis che calcia e colpisce il palo esterno. Dopo qualche minuto Penzo riceve palla da limite e calcia con un destro potente che si stampa sulla traversa. Dopo un quarto d’ora di gioco, sugli sviluppi di una punizione dal limite per il Venezia che sbatte sulla traversa, Zuanti trova il gol di testa sulla ribattuta e sigla l’1-0. Allo scadere della prima frazione si fa vedere anche la SPAL con un colpo di testa di Dal Fra che spedisce la palla ampiamente fuori.



Il copione non cambia nel secondo tempo, il Venezia è padrone del gioco e crea diverse occasioni da rete. Dopo 7 minuti Zuanti recupera palla nelle retrovie, avanza lungo il campo e prova a sorprendere le avversarie con una conclusione dalla distanza che termina di poco sopra la traversa. Dopo soli 13 minuti dalla ripresa, Penzo sigla la rete del 2-0 ricevendo palla in area e segnando da posizione centrale. Qualche istante dopo un’altra occasione grossa per le leonesse, Zuanti dalla sinistra mette un cross perfetto per l’accorrente Penzo che colpendo in scivolata non riesce a trovare il terzo gol per un soffio. Al 32’ unico squillo delle ospiti che con un lancio lungo servono la loro punta Jaszczyszyn, la quale però calcia a lato. Finisce così il match a Ca’ Venezia, un’altra preziosa vittoria condita da una prestazione molto convincente delle ragazze di Tatiana Zorri.



VENEZIA - ACCADEMIA SPAL 2-0



Marcatrici: 15’ Zuanti; 13’ st Penzo



Venezia: Pinel; Gismann, Costantini (23’ Basso), Poli, Doneda, Airola (16’ st Grossi), Cortesi (41’ st Mattiello), Penzo, Tasso (24’ Tiozzo), Furlanis (1’ st Canciello), Zuanti. Allenatore: Tatiana Zorri.



Accademia SPAL: Cazzioli; Chiellini (4’ pt Zanini), Pacella (25’ pt Dal Fra), Loberti (15’ st Tinelli), Grassi (26’ Salimbeni), Jaszczyszyn, Dal Brun (10’ st Barison), Filippini, Orsini, Moreira, Alfieri. Allenatore: Leonardo Rossi.