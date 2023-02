Serie C femminile, il Venezia torna a vincere

VENEZIA - JESINA 2-0

Marcatori: Shirazi 11’, Zuanti 53’

Venezia: Pinel, Lyberg, Lamti, Zuanti (Verdaguer S. 60’), D’Avino, Shirazi (Govetto 86’), Airola, Cacciamali (Tomasi 57’), Barro, Sclavo (Quaglio 73’), Bonnín R. (Mattiello 73’). A disposizione: Limardi, Fassin, Tomasi. Allenatore: Marino.

Jesina: Generali, Picchio, Vaccari, Crocioni (Verdini 56’), Modesti (Battistoni 65’), Berti, Gallea, Generali (Manea 71’), Botti (Oleucci 74’), Catena (Zambonelli 86’), Massa. A disposizione: Cantori, Stimilli, Coacci, Cascia. Allenatore: Baldarelli.

Nella gara valida per la Giornata 19 del Campionato di Serie C Femminile, le arancioneroverdi tornano alla vittoria e superano lo Jesina per 2-0 al Centro Sportivo Taliercio. Il match casalingo ha visto le padrone di casa passare in testa all’11’ sugli sviluppi di un rinvio dal fondo di Ida Lyberg, con la svedese che porta avanti palla senza essere intercettata dalle avversarie e trova Natasha Shirazi ad anticipare tutti e insaccare il gol del vantaggio lagunare. A seguire, il tentativo di raddoppio di Alice Zuanti non supera Chiara Generali, e il tiro di Isabel Cacciamali sul perfetto assist di Ida D’Avino si spegne presto sulla difesa avversaria Nella ripresa, Zuanti sigla il raddoppio al 53’ servita da Chirine Lamti, che dopo aver recuperato elegantemente palla a centro campo garantisce l’ala sinistra l’assist per uno splendido gol sul secondo palo. La seconda frazione di gioco vedrà le lagunari creare molteplici occasioni da rete, con l'estremo difensore marchigiano che è tuttavia bravo a mantenere il risultato invariato sino al triplice fischio.