Serie C femminile, il Venezia travolge 4-0 L'Aquila

La decima giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare L’Aquila al centro sportivo Ca’ Venezia di Mestre. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto una splendida vittoria per 4-0.





Dopo soli otto minuti arriva il gol del vantaggio delle leonesse siglato dal capitano Alice Zuanti su assist dalla sinistra di Cortesi. Il Venezia è padrone del campo e infila una serie di occasioni da gol con Tiozzo che dal limite calcia un pallonetto di poco sopra la traversa e poi va vicina al raddoppio. Al minuto 21 si fa vedere L’Aquila con un tiro debole in porta che Palmiero blocca senza troppi problemi. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un’altra grande occasione per il Venezia: assist al bacio di Penzo per Zuanti che in area calcia al volo ma la palla termina fuori di pochissimo.



Nei primi due minuti della ripresa, subito due occasioni per il raddoppio del Venezia, la prima con Tasso e la seconda ancora con Zuanti, su cross di Poli dalla destra, che però non va a buon fine. Le leonesse dominano e non demordono e pochi minuti più tardi trovano finalmente la seconda rete tanto cercata con Penzo, che dal limite dell’area, dopo un’azione insistente, lascia partire una conclusione potente di sinistro che va ad insaccarsi alle spalle del portiere avversario. Il secondo tempo è tutto in discesa per le padrone di casa, che al 10’ trovano anche il tris, questa volta con il gol di Poli che dal limite dell’area riesce ad insaccare la palla con un bel tiro sul secondo palo. Allo scadere c’è gloria anche per Mattiello che sigla il definitivo 4-0. Termina così una gara dominata in lungo e in largo dalle leonesse che possono esultare davanti al pubblico di Ca’ Venezia.







VENEZIA - L'AQUILA 4-0



Marcatrici: 8’ Zuanti, 52’ Penzo, 55’ Poli, 92’ Mattiello



Venezia: Palmiero; Gismann, Squizzato, Poli (27’ st Basso), Grossi (13’ Gava), Doneda, Cortesi (20’ st Borsato), Tasso, Penzo, Zuanti (16’ Mattiello), Tiozzo (1’ st Canciello). A disposizione: Pinel, Berglund, Quaglio, Costantini. Allenatore: Tatiana Zorri



L’Aquila: Piscicelli; Pasciullo, Bruno, Santirocco, Masciulli (31’ pt Fiore - 28 st ’ Di Ignazio), Ciocca (8’ st Caruso), Rossi (2’ st Berardi), Di Domenico, Profumo (28’ Rettigli), Di Lenardo, Giuliani. In panchina: Retta; Cannone, Santarelli, Pupillo. Allenatore: Maria La Civita.