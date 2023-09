Serie C femminile, il Venezia travolge Perugia

La seconda giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC ospitare il Perugia al centro sportivo Ca’ Venezia. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto una vittoria schiacciante per 9-1 rimandendo così a punteggio pieno in classifica.



Una vittoria mai in discussione per il Venezia che già al sesto minuto si porta in vantaggio con Alice Zuanti, brava a controllare un cross dalla destra di Govetto e a superare il portiere calciando sul secondo palo. Al minuto 12 il Perugia, complice una leggerezza difensiva delle leonesse, trova il pareggio con il suo capitano Federica Annibaldi che, con un rasoterra sul primo palo, batte l’incolpevole Pinel. Si tratta però solamente di una piccola sbavatura del Venezia che si rimette subito in carreggiata grazie all’indomabile capitano Alice Zuanti autrice di ben 4 reti in 13 minuti che permettono di chiudere la pratica già nel primo tempo, conclusosi sul risultato di 5-1.



Il secondo tempo è tutto ovviamente in discesa per le padrone di casa, Alice Tiozzo insacca il gol del 6-1 dopo 12’ minuti di gioco. Al minuto 33 c’è gloria anche per Serena Cortesi la quale, su cross al bacio di Berglund subentrata ad inizio ripresa, riesce ad incrociare il suo tiro sul secondo palo e a battere il portiere avversario. Nel finale, Beatrice Airola è brava a conquistarsi un calcio di rigore che realizza lei stessa, segnando l’ottava rete delle lagunari. Sara Berglund chiude le marcature sul punteggio di 9-1 su assist dalla sinistra di di Beatrice Airola.







VENEZIA - PERUGIA 9-1



Marcatori: 6’ Zuanti, 12’ Annibaldi (P), 24’ Zuanti, 27’ Zuanti, 36’ Zuanti, 37’ Zuanti, 57’ Tiozzo, 78’ Cortesi, 82’ Airola, 87’ Berglund



VENEZIA: Pinel; Quaglio, Gisman, Squizzato, Airola, Doneda, Mattiello (1’ st Tasso), Govetto (1’ st Grossi), Penzo (7’ st Berglund), Zuanti (21’ st Gava), Tiozzo (13’ st Cortesi). A disposizione: Gangi, Poli, Furlan. Allenatore: Tatiana Zorri



Ceresa; Orefice (23’ st Cerquetelli), Gigli, Bovini (36’ st Temperini), Libera, Benedetti (36’ st Boila), Venturini, Riccardi, Chiasso, Annibaldi (23’ st Persichini), Cappelletti (38’ pt Palmieri).Olmi, Fugnoli, Gigliarelli.Salvatore Cannito