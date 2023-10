Serie C femminile, pari interno per il Venezia

L’ottava giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare il Südtirol al centro sportivo Ca’ Venezia di Mestre. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto un pareggio per 1-1.



Le leonesse partono bene e impongono il loro gioco però dopo quasi venti minuti è il Südtirol a passare in vantaggio: palla persa a centrocampo e recuperata da Pfostl che è brava a sorprendere Pinel con un tiro dalla distanza. Al minuto 24 l’episodio che porta al pareggio delle padrone di casa: a seguito di un fallo di mano netto viene assegnato un calcio di rigore al Venezia, dal dischetto si presenta Penzo e pareggia i conti. Nei minuti successivi le leonesse arancioneroverdi provano a portarsi in vantaggio con Zuanti che calcia potente verso l’incrocio dei pali ma il suo tiro viene respinto dal portiere Lucia Fenzi che riesce prodigiosamente a deviare in corner.



Dopo l’ottimo gioco espresso nel primo tempo, nel quale le padrone di casa avrebbero meritato il vantaggio, la seconda frazione si apre con una bella azione personale di Tasso che dalla destra prova ad innescare Tiozzo con un assist al bacio in area ma l’attaccante del Venezia viene anticipata di un soffio. Le leonesse di Tatiana Zorri giocano quasi sempre nella metà campo avversaria ma non riescono a portarsi in vantaggio. Negli ultimi minuti si assiste ad un assedio del Venezia, l’occasione più importante capita sui piedi di Berglund che prova a colpire al volo ma non riesce a battere il portiere avversario Fenzi che devia la conclusione. Termina la partita sul punteggio di 1-1.





Venezia FC - Südtirol 1-1



Marcatrici: 19’ Pfostl, 24’ Penzo



Venezia: Pinel; Gismann, Costantini, Airola, Doneda, Quaglio, Cortesi, Penzo (33 st’ Mattiello), Tasso, Zuanti, Tiozzo (40’ st Berglund). A disposizione: Palmiero; Grossi, Chierchia, Squizzato, Gava, Basso, Govetto. Allenatore: Tatiana Zorri.



Südtirol: Fenzi; Oberhuber, Ladstatter, Dorfmann, Santin (19’ st Rieder), Markart, Bielak (31’ st Fischer), Bauer (10’ st Stockner), Pfostl, Huber (10’ st Prearo), Vuerich (4’ st Varrone). In panchina: Rogen; Infantino. Allenatore: Marco Castellaneta.