Serie C femminile, Portogruaro travolto a Lumezzane

LUMEZZANE - PORTOGRUARO 4-0

Lumezzane: Gritti, Forelli, Redolfi (24’ st Brocchetti), Zappa (1’ st Freddi), Canobbio, Vavassori, Sardi De Letto, Valesi (26’ st Paris), Picchi (32’ st Appiah), Daleszczyk, Asperti (13’ st Velati). All. Mazza.

Portogruaro: Fontana, Gava V., Desiati, Bigaran (29’ st Furlanis), Di Lenardo, Gava C., Finotto, Durigon (21’ st Zentilin), Codarin, Gashi (21’ st Chiarot), Battaiotto. All. Bisioli.

Niente da fare per il Portogruaro che a Lumezzane incassa una netta sconfitta, subendo per tutti i 90 minuti l'iniziativa delle bresciane, non a caso terze in classifica.

L'inizio di partita è subito in salita. Cross di Vavassori al 6’, dalla lunetta Picchi prova di prima ma Fontana blocca il potente rasoterra. Vantaggio Lume al 13’: un rimpallo fortuito addosso a Gava diventa un passaggio per Daleszczyk che dal limite non perdona con una rasoiata. Grande risposta al 19’ di Fontana su Picchi, assistita da Asperti. Sempre Asperti ispira il raddoppio al 21’: iniziativa a sinistra e cross dal fondo verso il dischetto, stavolta Picchi è implacabile dai 10 metri. Importante occasione granata per rientrare in partita al 30’ con Battaiotto che, servita da Codarin, arriva davanti a Gritti ma pecca di altruismo cercando Finotto invece di concludere. Rispondono le locali 1’ dopo, ma Desiati sventa su Picchi in area piccola.

Le ragazze di coach Mazza aprono la ripresa determinate a chiudere la gara: tiro a giro di Sardi De Letto al 2’, volo di Fontana sul secondo palo a togliere dallo specchio. Incomprensione difensiva del Porto all’8’, Asperti scippa palla e si gira, fuori bersaglio. Al 15’ traversa di Redolfi da 25 metri, palla che rimbalza al limite dove Valesi raccoglie e trova l’angolino rasoterra. Passano 2’ e arriva il poker: filtrante di Picchi che smarca a sinistra Velati, il rasoterra sul primo palo fredda Fontana. Al 23’ altro salvataggio di Desiati sulla battuta a botta sicura di Sardi De Letto. Al 28’ da registrare il ritorno in campo di Furlanis, assente da gare ufficiali da marzo 2022. Al 33’ percussione da sinistra di Appiah che converge in area piccola, tiro da breve distanza parato coi piedi da Fontana. Minuto movimentato il 45’: tiro dai 20 metri di Finotto controllato da Gritti, sul ribaltamento cross di Velati per Appiah che va in spaccata davanti alla porta ma arriva in leggero ritardo. Subito dopo, altro cross in mezzo e conclusione da due metri di Daleszczyk, ancora Fontana decisiva.