Serie C femminile, un punto in rimonta per il Venezia

L’undicesima giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare il Vicenza al campo sportivo di Vigardolo (VI). Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto un incredibile pareggio in rimonta recuperando tre gol di svantaggio.



Inizio in salita per le leonesse che dopo appena cinque minuti passano in svantaggio con il gol di Ponte, brava ad anticipare la difesa su un tiro respinto inizialmente da Palmiero. Al 10’ minuto ottima palla di Cortesi che riesce a servire Tasso la quale però si fa parare il tiro del possibile pareggio. Il Venezia ci riprova dopo qualche minuto con una punizione dal limite di Doneda che termina di poco sopra la traversa. Dopo poco più di venti minuti però le padrone di casa raddoppiano: leggerezza difensiva delle leonesse arancioneroverdi e Ponte firma la sua doppietta personale infilando Palmiero per il gol del 2-0. Al 26’ si ripete un altro errore difensivo, Poli sbaglia un retropassaggio per Palmiero, il pallone viene intercettato da Lugato che a porta vuota fa 3-0. Nonostante lo svantaggio le ragazze di Tatiana Zorri non si arrendono e reagiscono siglando la rete del 3-1 con un tiro di Zuanti all’incrocio. Nel finale di primo tempo altre due occasioni; prima con un tiro al volo di Canciello che termina alto e poi con Zuanti che vede la sua conclusione respinta da Deiana.



Il secondo tempo non poteva cominciare meglio per il Venezia che dopo sei minuti accorcia ulteriormente le distanze con un gol di testa di Penzo su assist di Zuanti. Le leonesse prendono fiducia e dopo appena un minuto vanno vicine al pareggio con un tiro di Zuanti, servita ottimamente da Tasso. Il secondo tempo è tutto a tinte arancioneroverdi: al 17’ punizione laterale di Gismann, in area Zuanti riceve, controlla e sigla il gol del meritato 3-3. Le ragazze di Tatiana Zorri si spingono in avanti per cercare la vittoria e producono occasioni a ripetizione, tra cui anche una rete di Penzo annullata per fuorigioco. Costantini ci prova su punizione qualche minuto più tardi ma il suo tiro viene parato, successivamente è il turno di Tasso che calcia da buona posizione ma la conclusione termina di poco fuori sul secondo palo. Al 46’ l’ultima grande chance per le leonesse: Tasso supera diverse avversarie, entra in area di rigore e viene atterrata guadagnando così un preziosissimo calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Penzo che però molto sfortunatamente centra il palo e sulla ribattuta nessuna riesce a spingere il pallone in rete per quella che sarebbe stata una vittoria meritata. Termina così il match di Vicenza, una grande rimonta con qualche rimpianto per il Venezia che è andato vicinissimo ai tre punti nella ripresa.





Vicenza - Venezia 3-3



Marcatrici: 5’ Ponte, 22’ Ponte, 26’ Lugato, 36’ Zuanti, 51’ Penzo, 62’ Zuanti



Vicenza: Deiana; Romano, Missiaggia, Imparato, Lugato (45’ st Bonotto), Dekaj (17’ st Marchiori), Dal Lago, Grendene, Pegoraro, Ponte, Schiavo. Allenatore: Andrea Rizzolo



Venezia: Palmiero; Squizzato (37’ Grossi), Costantini, Poli (36’ st Mattiello), Gismann, Doneda, Penzo, Cortesi, Tasso, Canciello (1’ st Tiozzo), Zuanti. Allenatore: Tatiana Zorri