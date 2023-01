Serie C femminile, vittorie per Venezia e Portogruaro

E' ripartito il campionato di Serie C femminile dopo la sosta con il 14° turno, penultimo del girone d'andata.

Il calendario prevedeva subito il derby tra Venezia e Venezia 1985: la vittoriaè andata alla arancioneroverdi che si sono imposte con un secco 3-0. Eppure ad approcciare meglio la partita è la squadra ospite che colpisce una traversa dopo pochi minuti con Tosatto. Al 18' Venezia avanti con la deviazione Bonnin su cross di Cacciamali. La sfortuna pare accanirsi sulla calciatrice lagunare che vede palo e traversa negarle il raddoppio. Al rientro dall'intervallo il Venezia in ogni caso raddoppia con Zuanti in un gol fotocopia del precedente. Il 3-0 definitivo lo firma Bonnin che trova così il 10 gol in campionato.

Nella lunga trasferta umbra il Portogruaro coglie tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. A Sferracavallo le rosagranata si impongono per 1-0 al termine di un match dominato dalle ragazze di mister Bisioli. Il gol arriva dopo pochi minuti: al 2' il portiere di casa va al rinvio, calciando però addosso a Gava che non si faceva pregare e metteva in rete con facilità. L'estremo difensore dell'Orvieto nel resto della partita si riscattava, negando il gol alle portogruaresi in un paio di occasioni.