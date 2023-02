Serie D, 0-0 casalingo per il Portogruaro

PORTOGRUARO – LUPARENSE 0-0 (P.T. 0-0)

PORTOGRUARO (3-5-2) Muraca, Dal Compare, Zamuner, Cofini, Franceschini, Basso (77' Di Lollo), Bertoia, Ferramisco (67' Del Rosso), Lirussi, Peresin (85' Zanin), Alcantara (77' Bonaldi) All. Zanuttig.

LUPARENSE (3-4-1-2) Voltan, Maset, Montesano, Mariutto, Beltrame, Boscolo, De Leo (75' Toffanin), Solerio, Russo (69' Rubbo), Cescon (58' Roberti), Bussi (58' Gnago) All. Zironelli.

NOTE: ammoniti Ferramisco, Cescon, Zamuner, Bertoia, Dal Compare. Recuperi pt 1', st 7'. Angoli 1-4. Spettatori 400 circa.

ARBITRO: Poli (Verona), assistenti Veli (Pisa) e Licari (Marsala)

Pareggio con rimpianti per il Portogruaro che al Mecchia non va oltre lo 0-0 con la Luparense e resta ultimo. I granata hanno rischiato poco ma davanti hanno mostrato l'ormai cronica difficoltà a finalizzare. Se non altro la squadra ha dimostrato di essere viva, la salvezza resta difficile ma non impossibile.

Al 7' palla gol per il Porto: azione personale di Alcantara ed imbucata per Peresin, la cui conclusione da posizione ravvicinata finisce sull' esterno della rete. Insiste il Portograuro con Franceschini, che va via sulla fascia e scodella per lo stesso Alcantara, che manca di un soffio il tap-in in scivolata. Al 24' ci prova anche Lirussi, con un gran destro dalla distanza che finisce di poco a lato. Alla mezz'ora si vede la Luparense: Boscolo imbecca Russo, che scaglia un potente destro che finisce fuori di un nulla. Scambio di favori poco più tardi, con Russo a servire Boscolo, il cui destro al volo è però debole e non impensierisce Muraca. Trema la traversa al 33': un calcio di punizione velenoso di Beltrame si stampa sul legno per l' occasione più limpida di tutta la prima frazione di gioco. Nella prima parte della ripresa continua l' equilibrio in campo, che non sfocia peraltro in occasioni di rilievo. Il tecnico ospite Zironelli decide allora di cambiare l' intero fronte offensivo, con Roberti e Gnago a rilevare Bussi e Cescon. Ci riprova Beltrame su calcio di punizione al 64', con la palla che questa volta finisce alta sopra la traversa. Per i granata Zanuttig fa entrare Di Lollo, Del Rosso e Bonaldi. Proprio quest'ultimo si invola in contropiede pochi istanti dopo l'ingresso ma conclude sul muro eretto dalla difesa rossoblù. L'arbitro Poli di Verona concede ben sette minuti di recupero ed è il Portogruaro ad avere in extremis la chance del vantaggio con Lirussi (95'): ci mette una pezza Voltan, che respinge con una prodezza.