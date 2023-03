Serie D, Andreucci commenta il pareggio dell'Union Clodiense

Antonio Andreucci accetta serenamente il pareggio interno della sua Union Clodiense con il Villafranca Veronese. Il tecnico dei granata ha commentato così il match:

"Partita rognosa, abbiamo lavorato bene sulla fase di costruzione ma meno in quella di realizzazione dentro l'area di rigore. Volevamo chiuderli nell'ultima mezz'ora, purtroppo l'inferiorità numerica non ce l'ha consentito, la partita poteva mettersi anche peggio. Dobbiamo accettare il punto, è stata una partita chiusa in cui l'avversario si è dimostrato arcigno. La prima ammonizione non esiste, ha condizionato la gara per l'episodio che è successo dopo. Ho preferito far rifiutare Aliù che ha giocato sempre, l'idea era inserirlo insieme a Padovan per spingere nella seconda parte. Il campionato è equilibrato, sono convinto che recuperando alcuni giocatori possiamo essere ancora più competitivi".