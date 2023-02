Serie D, Andreucci commenta la vittoria dell'Union Clodiense

Dopo la bella vittoria sul campo della Prodeco Montebelluna

"Sapevamo che non era un campo facile, è stata una partita che ha vissuto di diversi momenti. Siamo partiti fortissimo, andando in vantaggio di due gol. Loro hanno spinto, hanno trovato il gol a inizio secondo tempo e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a restare compatti, una volta in superiorità numerica abbiamo attaccato e con il terzo gol abbiamo chiuso la partita. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, non era una situazione facile. Minicucci deve ancora trovare il ritmo partita, era fermo da parecchio tempo ma si è rivelato subito utile. Chi è entrato ha fatto una buona gara. Se vuoi stare in cima alla classifica devi avere delle buone individualità, noi le abbiamo e dobbiamo andare avanti in questa. Mancano parecchie partite, cercheremo di dare il meglio di noi.