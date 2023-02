Serie D, Andreucci presenta Montebelluna-Union Clodiense

Appuntamento a Montebelluna per l'Union Clodiense che dopo un lungo periodo di appannamento ha decisamente ritrovato una buona forma, conquistando 10 punti nelle ultime 4 partite. Il tecnico dei granata Antonio Andreucci ha presentato così la partita:

"Tutti i ragazzi sono a disposizione, è una trasferta sempre insidiosa contro una squadra che hai dei valori tecnici ed è ben allenata. Domenica scorsa ha giocato una buona gara a Montecchio, motivo per cui dovremo dare il meglio di noi sia dal punto di vista tecnico sia da quello tattico. Il Montebelluna è una squadra che sta lottando per non retrocedere ma ha delle ottime individualità. Hanno dei giovani veramente interessanti, è una delle squadre che ha fatto la storia del calcio veneto e giocare là è sempre impegnativo. Il Montebelluna ha delle idee, non rifiuta mai di giocare, mi aspetto una partita agonisticamente valida. Abbiamo vissuto sicuramente un periodo negativo, ora dobbiamo andare con forza a fare il nostro campionato e la nostra volontà è di essere protagonisti fino alla fine. Mancano 11 partite, sono parecchie, però si va verso la fine e vogliamo dare il meglio di noi stessi. Giochiamo partita per partita dando il meglio di noi, ribadisco che noi non dobbiamo guardare la classifica".