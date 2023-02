Girone C

Serie D Girone C

Si giocherà sabato pomeriggio in anticipo l'incontro tra Mestre ed Este, fischio d'inizio al Baracca alle 14.30.

Nel match d'andata gli arancioneri si imposero in trasferta per 2-0, gol di Cardellino e Nicoloso. Dopo l'ultima giornata di campionato il Mestre è decimo in classifica con 33 punti, i giallorossi padovani sono invece quarti con 39.