Serie D, anticipi per Union Clodiense e Mestre

A causa del turno infrasettimanale di giovedì 6 aprile ci saranno diverse partite che si disputeranno in anticipo sabato prossimo alle ore 15, due per le squadre veneziane.

L'Union Clodiense, raggiunto il Legnago in vetta alla classifica, giocherà il secondo match di fila in casa. Al Ballarin arriva infatti il Campodarsego, squadra quinta in classifica e avversario decisamente rognoso per i granata. All'andata al Gabbiano finì 1-1, gol di Fasolo e Perez Blanco.

Il Mestre sarà impegnato nella trasferta di San Martino di Lupari. Avversario degli arancioneri sarà una Luparense in ottima forma: i blugranata dell'ex Mauro Zironelli arrivano da 3 vittorie di fila, per ultimo il roboante 6-1 rifilato al Cartigliano. Il match d'andata finì con un pareggio a reti bianche.