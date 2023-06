Serie D, Boscolo Papo torna al Mestre

Il primo importante tassello del Mestre edizione 23/24 arriva dalla Luparense, dove ha disputato le ultime due stagioni: Andrea Boscolo Papo torna a vestire la maglia arancionera.



Un giocatore che dalle parte di Mestre non ha bisogno di grandi presentazioni perché legato a doppio filo alle due stagioni più belle della recente storia: il regista di centrocampo classe '90 arrivato con Zironelli, che se l’era portato dietro direttamente dall’Altovicentino, nel 2016/17 fu uno dei protagoninista della cavalcata verso la Serie C. Fra i professionisti, con la maglia arancionera, Boscolo Papo, fu titolare inamovibile per tutta la stagione. Successivamente una nuova promozione in C con il Modena, con cui disputerà poi il campionato professionistico.



Il ritorno in Veneto avviene nella stagione 20/21 quando vestirà la maglia dell’Adriese per poi passare alla Manzanese, mentre nelle ultime due stagioni ha indossato quella della Luparense di Zironelli.