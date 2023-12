Serie D, brutto stop per il Portogruaro

CAMPODARSEGO-PORTOGRUARO 3-0

CAMPODARSEGO: Minozzi, Oneto, Ballan, Casella (29’ st Chajari), Bajic, Gerevini (44’ st Battilana), Cocola (23’ st Sofia), Mosti (41’ st Mboup), Pavanello, Diarrassouba, Cupani (20’ st Prevedello). Allenatore: Cristiano Masitto.

PORTOGRUARO: Sfriso, Boccafoglia, Peschiutta, Poletto, Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (12’ st Capellari), Samotti (12’ st Rossi Andrea), Nalesso (1’ st Sambo), Nicolaso, Rossi Kevin (1’ st Tassi). Allenatore: Massimiliano De Mozzi.

ARBITRO: Zito di Rossano.

RETI: 28’ pt Cupani, 41’ Ballan, 33’ st Sofia,

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Samotti, Ballan. Angoli: 6-0 per il Campodarsego. Recupero: 4’ e 5.

Trasferta amara per il Portogruaro che cade 3-0 a Campodarsego e viene superato in classifica dal Bassano.

La gara si apre con una super occasione per il Campodarsego con al 3’ Gerevini che calcia una punizione a giro dall’out di destra, la sfera viene forse deviata e colpisce prima la traversa e poi palo e non entra. Successivamente altra grande chance per Casella con una gran conclusione dal limite che Sfriso mette in corner. Inizio di match a gran ritmo, di forza, del Campodarsego, che crea gioco e costringe il Portogruaro ad agire di rimessa. Il primo squillo per gli ospiti arriva al 18’ con un cross dalla destra di Boccafoglia per la testa di Nalesso che gira verso la porta biancorossa, ma Minozzi risponde presente. Al 20’ si rivede il Campodarsego con una pregevole girata dentro l’area di Pavanello che termina però alta. Sempre Pavanello protagonista al 24’: l’attaccante sfrutta un rimpallo e appena dentro l’area calcia però centrale e Sfriso para senza grossi patemi. Il meritatissimo vantaggio del Campodarsego arriva al 28’ con Cupani che sul secondo palo, da pochi passi, tutto solo, insacca un cross di Diarrassouba dalla destra. Al 41’ arriva il raddoppio con Ballan, che dal limite dell’area sfrutta un pallone messo in mezzo da Pavanello e di potenza il numero 3 trova l’incrocio alla destra della porta difesa da Sfriso.

La ripresa di apre con un’occasione di Cocola sul fondo al 4’ e poi lo stesso Cocola crossa per Mosti che mette di poco a lato. Super chance al 7’ con un angolo di Gerevini e sul secondo palo a colpo sicuro Cocola trova la grande respinta di Sfriso. Al 15’ ci prova Nicoloso per il Portogruaro, ma la sua conclusione è centralissima. Il tris del Campodarsego arriva al 33’ con Prevedello che dalla destra crossa in mezzo un pallone per il neo entrato Sofia, che gira in acrobazia sul secondo palo il gol del 3-0. Al 38’ il portiere ospite Sfriso salva sulla deviazione di Pavanello su un bel cross di Sofia. Nel finale il Campodarsego amministra la gara.