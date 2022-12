Serie D, buon punto per il Portogruaro sul campo del Campodarsego

CAMPODARSEGO-PORTOGRUARO 1-1

Campodarsego: Boscolo Palo, Oneto (31′ st Rubin), Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (18′ st Simic), Alluci (18′ st Rivi), Buongiorno, Diarrassouba (41′ st Pallecchi), Cupani (18′ st Prevedello). Allenatore: Masitto.

Portogruaro: Muraca, Cofini, Bertoia (40′ st Basso), Lirussi, Bonaldi, Franzin (43′ st Zamuner), Peresin (20′ st D’Odorico), Franceschini (20′ st Alcantara), Ferramisco, Bronzin, Dal Compare. Allenatore: Conte.

Arbitro: Grieco di Ascoli.

Reti: 15′ pt Buongiorno, 31′ pt Bonaldi.

Note: ammoniti Oneto, Dal Compare, Cofini, Alcantara e Bertoia. Calci d’angolo 6-4. Recupero 1′ e 5′.

Buon punto per il Portogruaro che sul difficile campo del Campodarsego pareggia per 1-1. I biancorossi di casa, quarta forza del girone, vanno avanti dopo un quarto d'ora con il colpo di testa vincente di Buongiorno. La reazione dei granata non tarda ad arrivare e porta al pareggio in mischia di Bonaldi. Nella ripresa entrambe le squadre vanno vicino al 2-1: Bronzin tutto solo in area piccola al 23' clamorosamente non inquadra lo specchio, due minuti dopo Muraca salva il Portogruaro su una punizione di Oneto.

Finisce così, 1-1, e la squadra di Conte torna a fare punti dopo le due sconfitte di misura consecutive. Domenica prossima altro test importante, al Mecchia arriverà la Virtus Bolzano.