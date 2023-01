Serie D, cambiano gli accessi allo stadio Baracca di Mestre

La Curva Oberdan dello stadio Baracca riapre ufficialmente e stravolge l'intero afflusso del pubblico allo stadio di Mestre.

La societa arancionera ha infatti comunicato che dalla partita di domenica prossima con il Villafranca Veronese tutti i sostenitori della squadra dovranno accedere all'impianto obbligatoriamente da via Oberdan e non più da via Baracca, ingresso che viene riservato esclusivamente riservato ai mezzi di emergenza. La decisione anticipa ciò che èra già previsto nel progetto di adeguamento dello stadio in vista dei lavori che dovrebbero permettere alla struttura cittadina la conformità ad ospitare anche un eventuale campionato professionistico.

La biglietteria unica, per i tre settori e per gli accrediti, si troverà all’esterno dei due cancelli di ingresso sul lato di via Oberdan. Con il tagliando (o l’abbonamento) in mano, i tifosi saranno indirizzati verso il cancello di sinistra per accedere in curva nord o verso il cancello centrale per accedere agli altri due settori.