Serie D, clamoroso addio tra il Mestre e capitano Corteggiano

Il progetto di rinnovamento annunciato dalla società arancionera coinvolge anche il capitano del Mestre: è notizia di queste ore infatti, che le strade del Mestre e di Guido Sebastian Corteggiano si dividono.

“Guido è stato per noi un tassello fondamentale per la risalita dopo l’auto-declassamento in Eccellenza e successivamente un punto fermo per il suo rendimento costante, per la sua qualità di gioco e per lo spogliatoio, nelle ultime cinque stagioni. Ma il calcio è questo e il rinnovamento fa parte delle strategie della nostra società. Auguriamo a Guido il meglio per il suo futuro, convinti che la squadra che lo chiamerà non avrà da pentirsene”, questa la dichiarazione del Presidente dell’A.C.Mestre Stefano Serena