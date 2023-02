Serie D, colpo del Mestre a Belluno

DOLOMITI BELLUNESI-MESTRE 1-2

GOL: pt 8′ Corteggiano, 16′ Ndoj; st 28′ Artioli.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Alcides (st 1′ Toniolo), Alari, Sommacal, Macchioni (st 7′ Faraon); De Carli, Conti, Arcopinto (st 1′ Artioli); A. Cossalter (st 34′ Fernandez); Corbanese, Svidercoschi (a disposizione: Patitucci, Sina, Cucchisi, Tuninetti, Vavassori). Allenatore: D. Zanin.

MESTRE: Albieri; Gabrielli (st 16′ Scanagatta), Ndoj, Feltrin; Miccoli (st 32′ Ortega), Finazzi (st 24′ Chin), Corteggiano, Segalina, Pizzul; Cardellino (st 16′ Poletto), Nicoloso (st 380 D’Appollonia) (a disposizione: Pizzolato, Varotto, Costa, Mele). Allenatore: G. Zecchin.

ARBITRO: Giovanni Antonini di Rimini (assistenti: Roberto Lembo di Valdarno e Angelo Macchia di Moliterno).

NOTE. Ammoniti: Alcides, Virvilas, Nicoloso, Chin, Poletto. Angoli: 4-4. Recupero: pt 3′; st 4′.

Colpaccio del Mestre che batte 2-1 le Dolomiti Bellunesi e conquista tre punti di capitale importanza. L’avvio è di marca mestrina e il primo affondo sfocia in un gol: all’8′, cross di Pizzul, tocco di Cardellino e dal limite dell’area Corteggiano lascia esplodere un gran tiro su cui Virvilas non può arrivare. Lo stesso Virvilas si opporrà poi a una splendida rovesciata di Nicoloso, ma non all’incornata di Ndoj sugli sviluppi di un corner: al quarto d’ora il vantaggio arancionero è già doppio. Dopo l'intervallo la partita cambia: Corbanese scuote il palo (esterno) al 7′. Appena prima della mezz’ora, la rete si gonfia, grazie al tiro-cross di Artioli. Ed è poi Svidercoschi, di testa, a sfiorare il 2-2: Albieri, però, è semplicemente decisivo e vola a deviare un pallone ormai in procinto di varcare la linea. Il bottino pieno è del Mestre.