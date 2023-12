Serie D, Davide Rosso per l'attacco del Portogruaro

Volto nuovo per l'attacco del Portogruaro che ha ufficializzato l'arrivo di Davide Rosso, centravanti di quasi due metri proveniente dall'Adriese. Classe 2001, scuola Bologna, ha giocato anche con Albinoleffe e Delta Porto Tolle.

In questa stagione è stato impiegato con una certa continuità dalla formazione polesana, con la quale però non aveva finora trovato la via della rete.