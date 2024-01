Serie D, domani il Portogruaro sul campo del Chions

Dopo il pareggio interno con il Bassano il Portogruaro anticiperà a domani pomeriggio la 20^ giornata, in programma allo stadio Tesolin di Chions.

Il Portogruaro arriva a Chions da quinta forza del torneo, con un 2024 che ha portato in dote l'1-0 sul campo della Luparense e il pari interno per 1-1 con il Bassano. Vista la vicinanza geografica sarà un mezzo derby anche se i precedenti sono tutti di questa stagione: in Coppa Italia a fine agosto vittoria gialloblu ai calci di rigore, un mese dopo in campionato vittoria del Portogruaro per 1-0. Fischio d'inizio alle 14.30, arbitra Di Palma di Cassino.