Serie D, domani pomeriggio in campo le tre veneziane

Il 2022 della Serie D si chiude domani pomeriggio alle 14.30 con la 17^ giornata di campionato.

L'Union Clodiense, rinfrancata dopo il successo sul Caldiero Terme, fa ritorno al Ballarin per affrontare l'Este. Per i granata un test decisamente impegnativo considerato che i giallorossi della bassa padovana sono sotto di soli tre punti. L'ultimo precedente, giocato il 6 febbraio, vide la squadra di Andreucci imporsi con un largo 5-1. Arbitro dell'incontro Selva di Alghero.

March delicato al Mecchia tra Portogruaro e Mestre. I granata di casa non vincono da una vita e con gli ultimi risultati negativi sono scesi all'ultimo posto. Gli arancioneri, abbastanza tranquilli ma non troppo a centro classifica, conoscono molto bene il campo di gioco di domani per averci disputato in esilio forzato l'ultimo campionato di Serie C. La direzione di gara è affidata a Giordani di Aprilia.