Serie D, domenica l'ultima giornata

Serie D Girone C

Ultimo turno di campionato in Serie D: il Legnago Salus ha ufficialmente vinto, il Levico Terme è invece retrocesso ma per playoff e playout resta ancora tutto aperto.

L'Union Clodiense, dopo aver definitivamente alzato bandiera bianca, prova almeno a chiudere con un platonico secondo posto. I granata saranno però impegnati sul campo di un ostico Este in corsa per i playoff. All'andata a Chioggia finì 1-1.

Il match caldo è sicuramente quello del Baracca tra Mestre e Portogruaro: gli arancioneri ormai hanno ben poco da chiedere al campionato se non chiudere bene la stagione davanti al pubblico amico. La squadra di Conte invece si gioca una stagione in 90 minuti: il Porto è terzultimo, a -6 dal Montecchio Maggiore e con un solo punto di vantaggio sul Montebelluna. Il rischio è chiaramente una retrocessione diretta, senza passare dai playout. Con tre punti chiaramente ogni discorso non si porrebbe, altrimenti bisognerà vedere cosa succede sugli altri campi. Arbitra Cappai di Cagliari.