Serie D, doppio acquisto ufficiale per l'Union Clodiense

Due nuovi arrivi in casa Union Clodiense Chioggia Sottomarina: Andrea Bonetto Difensore classe '97 nell'ultima stagione all'Arzignano e Matteo Buratto centrocampista classe ''94 nell'ultima stagione al Campodarsego.



Andrea Bonetto vanta 62 presenze in C con le maglie di Bassano, Vicenza, Fermana ed Arzignano e 70 presenze in serie D maturate con Altovicentino, Mestre ed Arzignano. Matteo Buratto invece ha una lunga esperienza in serie D con 220 gettoni ripartiti tra Sandona, Adriese, Cjarlins Muzane, Savona e Campodarsego ed anche 90 presenze in C con le maglie di Pordenone e Lucchese.