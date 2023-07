Serie D, due acquisti e un'importante conferma per il Mestre

Oramai è un Mestre che sta prendendo la sua forma, quella che il 31 luglio, allo stadio Francesco Baracca, si ritroverà davanti agli occhi mister Gianpietro Zecchin nel giorno del raduno in vista della nuova stagione. A tal proposito, oggi si registano altri due nuovi arrivi e un’attesa conferma.



I primi sono un attaccante e un difensore (esterno sinistro). Elia Bortoluz, classe ’97, mestrino e uscito dal prolifico vivaio del Cittadella e Samuele Montalto, proviente dalla Primavera del Padova ed è un 2004 di ruolo esterno difensivo sinistro.



Elia, giocatore dal fisico imponente (1.93 per 88 chili), ha proseguito la sua formazione giovanile prima nel Torino e poi nel Vicenza, fino ad esordire in prima squadra nella Pro Patria.



Successivamente passerà alla Pergolettese, formazione con la quale disputerà tre campionati in serie C per poi tornare in categoria vestendo la maglia del Villa d’Almé, squadra bergamasca dalla quale proviene.



Inoltre Tommaso Miccoli, rivelazione arancionera dell’ultima stagione, vestirà anche quest’anno la maglia del Mestre. Il giovane centrocampista-trequartista che l'anno scorso ha contributo alla causa anche con 6 gol, resta a Mestre nonostante l'interesse di mezzo girone.