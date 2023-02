Serie D, due acquisti per il Mestre

Nell’ultima giornata utile per il tesseramento invernale, la società di via Baracca si è assicurata due rinforzi nei due ruoli chiave del reparto difensivo:

dal Sassuolo è arrivato in prestito il portiere Filippo Pizzolato, classe 2004. Filippo è stato scelto dalla società emiliana dopo essere stato notato nelle file del Montebelluna, e subito inserito in organico per difendere i pali dell’ Under 18 neroverde. Il ragazzo, nonostante la giovane età, è stato valutato maturo per affrontare un’avventura in prima squadra, approdando così a Mestre.

Altro importante arrivo, in un ruolo altrettanto importante (quello di difensore centrale) è quello di Edoardo Scannagatta, ragazzo vicentino classe 2002, proveniente dalla prima squadra del Giugliano in serie C. Edoardo, dopo aver fatto tutta la trafila nella cantera dell’Atalanta fino alla Primavera1, è passato prima alla Paganese e per poi approdare fra i gialloblu campani. Da qui il trasferimento di ieri al Mestre.

I due nuovi innesti dovrebbero già essere disponibili in occasione della delicata trasferta altoatesina di sabato 4 febbraio, quando gli Orange faranno visita alla Virtus Bolzano quarta in classifica.