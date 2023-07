Serie D, due giovani arrivi per il Mestre

Il Mestre a due giorni dall'inizio della preparazione ufficializza gli arrivi di Federico Fioretti, esterno di difesa/centrocampo e di Francesco Bonardi, portiere.

Fioretti, classe 2004 di Bari, si fa notare in giovane età nella sua città natale, seguendo tutto il percorso del settore giovanile e nel contempo rispondendo alle convocazioni della Nazionale dilettanti Under 15 prima e della Rappresentativa Under 16 di Lega Pro, successivamente. Poi la chiamata dell’Hellas Verona, ma il rinnovato interessamento del Bari nei suoi confronti lo fa decidere di rimanere nel capoluogo pugliese, assaggiando anche la prima squadra. Fino al passaggio al Mestre, per la sua prima vera esperienza fra i “grandi”.

Francesco Bonardi è un giovane portiere bresciano (classe 2005) di scuola Inter. Con i nerazzurri nella scorsa stagione è stato finalista del Campionato Nazionale Under 18.