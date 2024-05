Serie D, è addio tra il Mestre e Giulio Giacomin

le strade di Giulio Giacomin e del Mestre si separano con un accordo consensuale, decisione arrivata al termine di un approfondito e cordiale colloquio con la proprietà e il tecnico.



Il presidente Stefano Serena e tutta la società arancionera tengono a sottolineare il grande lavoro svolto dal tecnico, che arrivato durante il girone di ritorno, da gennaio in poi è riuscito a raddrizzare al meglio una situazione in quel momento critica, portando una squadra pericolosamente vicina alla zona playout, ad essere – per rendimento e punti conquistati – una delle migliori compagini del girone di ritorno e arrivando a giocarsi l’accesso ai playoff, mancato solo a causa di due pareggi nelle ultime due giornate. Per questo motivo, il Presidente, i dirigenti e tutti i collaboratori ringraziano mister Giacomin per l’ottimo lavoro svolto, augurandogli i migliori successi futuri. Traguardi che con la sua professionalità e la sua preparazione non gli sarà difficile raggiungere.