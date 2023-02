Serie D, Filippo Carini al Mestre

Filippo Carini è un nuovo giocatore del Mestre: il difensore ex Trento e Modena ha ufficialmente firmato con gli arancioneri.

Reduce da un intervento allo sperone calcaneare del tallone, Filippo Carini è in piena ripresa, tanto che ha già ricominciato ad allenarsi a Trento e domani è atteso il suo arrivo in città. Presumibilmente occorreranno un paio di settimane per il completo recupero. Classe '90, nato a Bazzano in provincia di Bologna e di ruolo centrale difensivo, Carini ha esordito in prima squadra in serie B nel Modena, poi, dopo una parentesi in C con il Pisa, torna in serie B a Padova, dove disputa un campionato da titolare al centro della difesa. Successivamente veste le maglie di molte squadre, in giro per la penisola, sempre in serie C (Lecce, Imolese, Mantova, Paganes tra le altre) fino ad arrivare in forza al Trento, squadra con la quale ha collezionato 36 presenze la scorsa stagione.