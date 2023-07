Serie D, Giacomo Ferrazzo è un nuovo giocatore del Portogruaro

Secondo movimento in entrata in poche ore per il Portogruaro che ufficializza l'arrivo del terzino Giacomo Ferrazzo. Classe '99, l'anno scorso ha giocato con il Caorle-La Salute.

Mancino, passato per i settori giovanili di Udinese e Sampdoria (Primavera), ha all'attivo due presenze in Serie C con Juve Stabia e Como. In seguito ha militato tra Serie D ed Eccellenza con Sandonà e Spinea.