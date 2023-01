Serie D, un giovane rinforzo per il Mestre

Girone C

Nuovo innesto a centrocampo per il Mestre: in prestito dal Padova è sbarcato ieri al centro sportivo di Zelarino, Tommaso Miccoli, giovane centrocampista di fascia del 2004 che già da questa stagione era stato inserito nel giro della prima squadra biancoscudata, avendo partecipato al ritiro ed esordito in Coppa Italia.

Tommaso è nato a Mirano e vive a Spinea, dove ha iniziato a dare i primi calci a un pallone. Poi 10 anni va a Padova dove ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile fino alla Primavera, prima di arrivare in maglia arancionera.