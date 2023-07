Serie D, il giovane Maset al Mestre

Il Mestre rinforza il gruppo dei fuoriquota: arriva in arancionero il difensore classe 2003 Ricky Maset.



Ricky, originario di Conegliano, dà i primi calci ad un pallone nel vivaio del Vittorio Falmec. Presto passa al settore giovanile del Pordenone per poi essere notato dagli scout dell’Udinese, squadra con la quale milita per 4 stagioni fino a diventare capitano della squadra Primavera, con la quale conquista la promozione nel campionato Primavera 1 e la convocazione al ritiro della Prima Squadra.



La scorsa stagione approda a San Martino di Lupari, dove collezionerà 20 presenze con la maglia blugranata.