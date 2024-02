Serie D, il Mestre batte 1-0 il Treviso nel super derby

MESTRE – TREVISO 1-0

Marcatore: 22’ Brigati

Mestre: Yabre, Brigati, Maset, Mozzo, Frison, Spinelli, Viviani (77’ Casarotto), Boscolo Papo, Ndreca (63’ Carli), Pinton (77’ Rivi), Canato (53’ Caluschi). A disposizione: Sheremeta, Del Savio, De Leo, Carini, Imputato. All: Giulio Giacomin.

Treviso: Sperandio, Perticone (70’ Leite), Lattuchella (80’ Miccoli), Nunes (80’ Simonetta), Salviato (63’ Raggio) , Narcopinto, Meola (59’ De Respinis), Posocco, Mambelli, Farabegoli, Gnago. A disposizione: Gist, Santella, Borsato, Beccaro. All: Michele Florindo.

Aribitro: Cerea di Bergamo (assistenti Granata di Viterbo e Mino di La Spezia).

Ammoniti: Viviani, Brigati, Carli, Mozzo, Farabegoli e Mandelli

Note: osservato un minuto di silenzio per le vittime sul lavoro di Firenze. Angoli 4 a 3 per il Mestre. Recupero 1+7. Spettatori 1800.

Mestre. Il derby è arancionero: il Mestre batte 1-0 il Treviso davanti al pubblico delle grandi occasioni grazie al gol di Brigati al 22' del primo tempo. Vince e convince la squadra di Giacomin (che impatto il suo arrivo!) che avvicina la zona playoff distante solo due punti. Cade invece il Treviso che può mangiarsi le mani per il rigore sprecato da Gnago: i biancocelesti restano a meno dodici dalla vetta complice la vittoria del Cjarlins sull'Union Clodiense.

Mestre e Treviso si affrontano mettendo in campo due schieramenti speculari, entrambi con il 3-5-2 con gli arancioneri pronti a schierare davanti la coppia Canato-Ndreca, mentre il Treviso risponde con la solida Posocco-Gnago, molti gli ex nella formazione trevigiana che oltre a Gnago in panchina porta Beccaro e Miccoli, manca però l’ex “più atteso”, Sottovia che sta ancora recuperando dal lungo infortunio. Pronti via e Gnago mette i brividi alla curva arancionera, il colpo di tacco su assist di Nunes esce di un soffio. Da qui in poi solo Mestre che tra il 6’ e il 20’ confeziona tre belle occasioni con Canato, Spinelli dai 25 metri, centrale e lo scambio Boscolo-Pinton con Perticone che devia il tiro a botta sicura dell’esterno arancionero. Gol che meritatamente arriva al 22’, Canato apre a destra per Pinton servizio per l’accorrente Brigati che piazza il diagonale vincente alla destra di Sperandio. Il portiere del Treviso è protagonista al 33’ e al 43’ sui tiri dalla distanza di Mozzo e Ndreca distendendosi sulla destra e deviando. I biancocelesti si fanno vedere al 38’ con azione solitaria di Gnago che una volta entrato in area non trova il tiro vincente ostacolato da Frison, il Mestre chiude in avanti con Viviani dal limite e Sperandio a raccogliere centralmente.