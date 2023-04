Serie D, il Mestre batte 2-1 l'Union Clodiense nel derby

MESTRE - UNION CLODIENSE 2-1

Marcatori: 6’ Miccoli 22’ Corteggiano 86’ F. Serena.

Mestre: Albieri, Gabrieli (Ortega 67’), Mele (Scanagatta 67’), Corteggiano, Carini, Ndoj, Miccoli, Finazzi (Poletto 87’), Nicoloso (Feltrin 87’), Cardellino, Segalina (Pizzul 67’). A disposizione: Pizzolato, Chin, Costa, D’Apollonia. All: Gianpietro Zecchin.

Union Clodiense: Zecchin, Nalesso (Marocco 73’), Tinazzi (Gning 73’), Duse (Rossi 61’), Munaretto, Calcagnotto, F. Serena,Vecchione, Padovan, Fasolo (R. Serena 66’), Calabrese. A disposizione: Magri, Salvi, Semenzato, Ferrara, Pagan. All: Antonio Andreucci

Arbitro: Zoppi di Firenze, assistenti : Russo di Nichelino e Galasso di Torino

Note: espulso Scanagatta al 85’ per somma d’ammonizioni. Ammoniti: Carini, Scanagatta, Fasolo e Vecchione. Spettatori 1200. Angoli 4 a 1 per il Mestre. Recupero 1+4.

In uno stadio Baracca pieno il Mestre batte 2-1 l'Union Clodiense nel derby e festeggia la salvezza matematica, sancendo invece la fine della corsa dei granata nella corsa alla Serie C. Sospiro di sollievo in casa arancionera per un campionato in salita, a differenza di obiettivi tutt'altro che uguali in estate, mentre l'Union a 180 dalla fine scende a -5 dal Legnago: solo la matematica tiene in corsa la squadra di Andreucci.

Al 6° Mestre subito in vantaggio: Gabrieli serve Cardellino sulla sinistra, cross dalla trequarti a tagliare l’area, velo di Nicoloso per l’accorrente Miccoli che con il piatto destro insacca sul lato opposto. La reazione dei granata arriva al 15’ con un cross di Tinazzi per la testa di Padovan, la girata è centrale e si spegne tra le braccia di Albieri. Al minuto 22 arriva il raddoppio arancionero: Finazzi ruba palla a Duse serve centralmente Corteggiano che dal limite lascia partire un tiro potente ma non irresistibile, Zecchin non trattiene e la palla finisce in fondo al sacco. Ci si aspetta una reazione dei granata nella ripresa e invece il Mestre va vicino al tris con Nicoloso e Cardellino. A 5 mintui dalla fine si riapre la partita: Scanagatta commette un'ingenuità al limite dell’area e riceve il secondo giallo nel giro di dodici minuti. Fella punizione si incarica Riccardo Serena la, palla si stampa sul palo, Filippo Serena è il più lesto e in tuffo di testa accorcia sull’ 1-2. L'Union a questo punto ci crede e va vicina al pareggio con un tiro di Rossi che esce di pochissimo. Al triplice fischio grandi festeggiamenti in casa Mestre, i granata tornano a Chioggia a testa bassa.