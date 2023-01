Serie D, il Mestre batte il Torviscosa ed esce dalla zona playout

Il Mestre inizia l'anno nuovo con una preziosa vittoria: a Torviscosa gli arancioneri vincono 2-1, interrompendo la serie negativa di due sconfitte consecutive.

La prima palla gol ieri pomeriggio l'hanno però avuta i padroni di casa al 12' con un tiro di Garbero che è stato respinto dalla traversa. Un minuto dopo chance per il Mestre con D'Appolonia ma il portiere Saccon gli dice di no. Al 26' la squadra di Zecchin passa: cross di Ortega per Corteggiano, Tuniz respinge il tiro e Nicoloso scarica in rete. Il Torviscosa non dà agli arancioneri neanche il tempo di festeggiare perchè solo un minuto dopo pareggia con una conclusione di Gubellini. Al 37' Mestre di nuovo avanti: angolo di Ortega e deviazione vincente di Feltrin. Nel secondo tempo più che altro è il nervosismo a farla da padrone e in tal modo gli arancioneri rischiano poco fino al triplice fischio dell'arbitro.