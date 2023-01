Serie D, il Mestre cade 1-0 a Cartigliano

Girone C

Serie D Girone C

Secondo stop di fila per il Mestre che perde 1-0 a Cartigliano. Una sconfitta di misura ma pesante per gli arancioneri che vengono superati dal Cjarlins Muzane e scivolano in zona playout.

Al 3' il Mestre va vicino al gol con un tiro di Cardellino che da ottima posizione tira fuori. Due minuti dopo il Cartigliano passa però in vantaggio: cross di Barzon, respinta corta di Feltrin, Dixon salta Gabrieli e mette in rete. Gli arancioneri abbozzano una reazione, l'occasione migliore capita sui piedi di Cardellino che al 34' dall'area spara alto Un minuto dopo il portiere Chiarello salva su Nicoloso. Nella ripresa il Mestre va ancora vicino al gol: al 23' tiro di Pizzul e ancora l'estremo difensore del Cartigliano si supera. Al 34' sempre Cardellino si divora il pari con un colpo di testa impreciso. Al 45' Barzon invece salva sulla linea un gol che pareva già fatto Nel finale viene espulso (doppio giallo) Miniati tra le fila dei locali ma è ormai tardi. Finisce 1-0 per il Cartigliano, il Mestre torna a casa a mani vuote pur avendo meritato quanto meno un pareggio.