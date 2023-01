Serie D, il Mestre cade in casa con il Villafranca

Nel giorno del ritorno del tifo organizzato nella curva Oberdan dopo 20 anni il Mestre viene a sorpresa battuto in casa dal Villafranca Veronese per 3 a 1. Una sconfitta inaspettata e che rischia di complicare la stagione degli arancioneri. La squadra di Zecchin viene infatti raggiunta in classifica dal Cjarlins Muzane, in piena zona playout.

Il Mestre inizia aggressiva e attacca la porta di Ballato, senza tuttavia trovare il go. La rete la trova invece il Villafranca al 29' con un colpo di testa di Leveh. Ci si aspetta una reazione degli arancioneri e invece al 37' Marchetti trova lo 0-2, infilando un non irresistibile Albieri sul primo palo. Nel secondo tempo il Mestre attacca e al 34' accorcia le distanze: calcio d'angolo, palla in mezzo di Segalina e incornata di Varotto. Cinque minuti dopo Pizul ha la palla del pareggio ma viene murato da Ballato. Al 42' il Villafranca in contropiede chiude i conti con un tiro di Xeka.