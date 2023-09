Serie D, il Mestre continua a correre: regolato 2-0 il Montecchio Maggiore

Mestre – Montecchio Maggiore 2-0



Marcatori: 83° Barzon 87° Carli.



Mestre: Yabre, Brigati, Maset, Mozzo, Frison, Carini, Miccoli (62’ Imputato), Boscolo Papo (89’ De Leo), Barzon (39’ Casarotto), Pinton(69’Moraschi), Ndreca (74’Carli). A disposizione: Bonardi, Salomone, Marella, Montalto. All. Gianpietro Zecchin.



Montecchio: Carraro, Rocco, Medina, Bigolin, Zanella, Burato (59’ Rigoni), Sperti (74’ Pegoraro), Penzo, Cardellino (68’ Borgo), Visinoni (46’ Segalina), Valenti. A disposizione: Segantini, Parise, Nitri, Garbero, Crestani. All. Federico Coppola.



Arbitro: Marangone di Udine (Assistenti Bignucolo di Pordenone e Milillo di Udine).



Ammoniti: Mozzo, Boscolo Papo, Carli, Barzon, Cardellino, Sperti, Rocco, Valenti, Penzo e l’allenatore Coppola.



Note: calci d’angolo 5 a 4 per il Mestre, recupero 3+5, spettatori 350.

Terza vittoria consecutiva per il Mestre che al Baracca batte 2-0 il Montecchio con due reti nel finale: un inizio di campionato così degli arancioneri mancava da anni e i tifosi or giustamente sognano.

Decisivo un micidile uno-due che l'undici di mister Zecchin piazza nel finale del match. Al 38’ il Mestre passa, Imputato parte sulla destra, cross teso sul primo palo dove Barzon è il più lesto a infilare Carraro per l' 1-0. Ci pensa Carli a legittimare il successo mestrino approfittando del servizio in profondità di Casarotto, diagonale potente e preciso dal vertice destro dell’area e sfera in fondo al sacco al 42’.