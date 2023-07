Serie D, il Mestre e Filippo Carini ancora insieme

Un’altra riconferma importante importante per il Mestre: c'è la firma di Filippo Carini. L’esperto centrale difensivo bolognese, classe 1990, era arrivato nella sessione invernale del mercato la scorsa stagione, proveniente dal Trento e con un curriculum di alto profilo, essendo sceso per la prima volta in quarta serie dopo un’intera carriera disputata fra B e C, in formazioni importanti.



Reduce da un intervento allo sperone calcaneare, si era potuto mettere in mostra solo nella fase finale del campionato e tanto gli è bastato per dimostrare qualità da categorie superiori.



La riconferma in maglia orange, che segue quella di, oltre ad essere importante dal punto di vista tecnico, lo è indubbiamente anche per l’ulteriore segnale da parte della proprietà che pur raccomandando sempre il basso profilo, sta dimostrando nei fatti più che a parole, un rinnovato sforzo in vista di un campionato che mai come il prossimo, sarà altamente competitivo.